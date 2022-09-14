В Лондоне началась церемония публичного прощания с Елизаветой II

Уже сейчас очередь из желающих проститься с королевой Великобритании Елизаветой II возле Вестминстерского дворца достигает трех километров.

В Лондоне в Вестминстерском дворце началась церемония публичного прощания с королевой Великобритании Елизаветой II. Она продлится до 6.30 (по местному времени) 19 сентября. Желающих попрощаться с Ее Величеством очень много.

Известно, что сегодня гроб с королевой был доставлен на лафете в Вестминстерский дворец, там он пробудет до понедельника. Доступ в здание будет открыт круглосуточно, чтобы все желающие смогли проводить королеву в последний путь.

Возле ее гроба все это время будут дежурить офицеры Отдела домашнего хозяйства, Королевской личной гвардии Почетного корпуса кавалеристов, Королевской личной гвардии Шотландии, Королевской роты лучников и Королевской личной гвардии.

Сообщается, что уже возле Вестминстерского дворца выстроилась огромная очередь людей. Всех желающих проститься с Елизаветой II предупредили, что ожидание может быть длительным, поэтому в целях безопасности с собой можно взять небольшие сумки. По ходу движения разместят дополнительные туалеты и питьевые фонтаны.

«Курсор» писал ранее, что королева Великобритании скончалась в возрасте 96 лет в четверг, 8 сентября, в Букингемском дворце.

Еще мы писали, что на счету королевы Елизаветы ІІ осталась внушительная сумма, которую она заработала благодаря инвестициям и владением имущества. Стало известно, кому перейдет ее наследие.