В Луну врежется китайская ракета — ученые

По словам эксперта, это будет первое непреднамеренное столкновение с Луной за 15 лет наблюдений. В НАСА уже заявили, что собираются наблюдать за этим кратером с помощью Лунного разведывательного орбитального аппарата (LRO).

Как заявил ученый и разработчик программного обеспечения для космических кораблей Билл Грей рассказал о том, что в Луну врежется китайская ракета, а не аппарат SpaceX, как предполагалось ранее.

Речь идет о ракетоносителе Chang’e 5-T1, который был запущен в 2014 году.

Ученые признал свой ошибку и заявил, что теперь его прогноз правильный – китайская ракета врежется в естественный спутник Земли 4 марта 2022 года.

Его коллега Джонатан Макдауэлл заявил, что такие ошибки говорят о том, что отслеживать такие объекты невероятно тяжело.

Важно, что удар ракеты о Луну нельзя будет увидеть с Земли в реальном времени. Однако он оставит заметный кратер.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые оценили вероятность начала разрушительной Солнечной бури в ближайшее время. Ученые из Университета Колорадо, а также их коллеги из Швеции заявили, что наша планета подвергается разрушительной солнечное буре практически каждые 10 лет. Более того, каждая солнечная буря может вызвать катастрофические последствия. Вероятность этого – 12 процентов.

Кроме того, мы писали, что в эту пятницу к Земле приблизится астероид размером с Эмпайр-стейт-билдинг.

Еще напомним, что астрономы нашли самую большую галактику во Вселенной.

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