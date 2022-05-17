В Марокко откроется первая еврейская радиостанция

Вскоре в Марокко откроется радиостанция, ориентированная на евреев, с программами, посвященными культуре марокканских евреев.

Запланированный на сентябрь запуск Mozaik будет предлагать программы, посвященные марокканскому иудаизму, и будет базироваться в студиях в Касабланке, сообщил Жак Кнафо, один из основателей проекта.

Об этом сообщает Israel National News.

Mozaik начнет свою деятельность как онлайн-станция, а затем станет FM-радиостанцией, как только получит лицензию на вещание.

Станция сосредоточится на социальных и культурных аспектах марокканского иудаизма и начнет вещание в Касабланке, Рабате и Марракеше, а затем распространится на другие марокканские города.

Станция будет вещать на языках дариджа, амазиг, иврите и французском и будет информировать о наследии марокканских евреев и более миллиона евреев марокканского происхождения, проживающих в других странах.

«Это будет радио, посвященное социальным и культурным аспектам марокканских еврейских традиций», — сказал Кнафо.

Курсор ранее писал, что Кнессет продвигает законопроект, направленный на создание безвиза с США. Израильское правительство стремится присоединиться к безвизовой программе США, однако для этого понадобится время. По прогнозам, безвизовый режим с США появится в 2023 году.