В Марокко откроется первая еврейская радиостанция

Запланированный на сентябрь запуск Mozaik будет предлагать программы, посвященные марокканскому иудаизму, и будет базироваться в студиях в Касабланке, сообщил Жак Кнафо, один из основателей проекта.
Об этом сообщает Israel National News.
Mozaik начнет свою деятельность как онлайн-станция, а затем станет FM-радиостанцией, как только получит лицензию на вещание.
Станция сосредоточится на социальных и культурных аспектах марокканского иудаизма и начнет вещание в Касабланке, Рабате и Марракеше, а затем распространится на другие марокканские города.
Станция будет вещать на языках дариджа, амазиг, иврите и французском и будет информировать о наследии марокканских евреев и более миллиона евреев марокканского происхождения, проживающих в других странах.
«Это будет радио, посвященное социальным и культурным аспектам марокканских еврейских традиций», — сказал Кнафо.
Курсор ранее писал, что Кнессет продвигает законопроект, направленный на создание безвиза с США. Израильское правительство стремится присоединиться к безвизовой программе США, однако для этого понадобится время. По прогнозам, безвизовый режим с США появится в 2023 году.
Также сообщалось, что Беннет заявил: «Я призываю Нетаниягу опомниться и поддержать закон для бойцов ЦАХАЛа». Беннет заявил, что он понимает, почему Айман Удэ выступает против закона «Об учебе», который предоставляет стипендии выпускникам боевых частей. Однако он не знает, почему Нетаниягу присоединился к нему вопреки закону.