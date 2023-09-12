В МИД Италии предупредили, что Ким Чен Ын - худший из возможных партнеров для рф

Действиями россии теперь обеспокоен даже Китай.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что главарь рф * владимир путин совершает ошибку, пытаясь наладить отношения с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Он является худшим из возможных союзников для рф.

Об этом пишет ANSA.

По его словам, власти рф понимают, что проигрывают начатую ими же войну, а потому отчаянно ищут поддержки, в том числе военной, и союзников. А потому россия обратилась к худшему возможному партнеру в лице Ким Чен Ына. Он напомнил, что Северная Корея занимает агрессивную позицию в Индо-Тихоокеанском регионе, а ее постоянные ракетные запуски и угрозы осуждают во всем мире. Впрочем, как и действия рф, которая сейчас изолирована, но она пытается выйти из этой изоляции. Для свободного мира она является агрессивной силой. Теперь даже Китай также обеспокоен поведением москвы, отметил глава итальянского МИД.

Как известно, сегодня, 12 сентября, Ким Чен Ын прибыл с рабочим визитом в россию. Как неоднократно рассказывали американские чиновники, одним из предметов обсуждения может стать передача рф оружия КНДР. В частности, страна-агрессор может просить о поставках снарядов.

Ранее бывший президент США Джордж Буш-младший рассказал о своей давней обиде на путина.

Также «Курсор» сообщал, что путин опять угрожал ударами по украинским АЭС и обвинил во всем Британию.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!