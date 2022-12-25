В МИД Китая объявили о новом этапе в отношениях с россией: что изменится

Министр иностранных дел Китая Ван И защитил позицию своей страны в отношении войны в Украине и указал, что Пекин будет углублять связи с москвой* в следующем году.
Китай будет «углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с россией*, заявил Ван в видеообращении, согласно официальному тексту его выступления.
Он отметил: «Что касается украинского кризиса, мы последовательно придерживаемся основополагающих принципов объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтения ни той, ни другой стороне и не подливая масла в огонь, тем более не стремясь к корыстной выгоде от ситуации».
Он обвинил США в ухудшении американо-китайских отношений, заявив, что Пекин «решительно отвергает ошибочную политику США в отношении Китая», которая «продолжает рассматривать Китай как своего главного конкурента и участвовать в вопиющей блокаде, подавлении и провокациях против Китая».
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.