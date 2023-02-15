В МИД россии заявили о «нападении покемонов» на США

Официальный представитель МИД рф* мария захарова* заявила в среду радио Sputnik, что по мере того, как антироссийская тематика в США исчерпана, страна теперь обращается к сообщениям о неопознанных летающих объектах (НЛО).

«На Америку напали покемоны. В США скоро выборы. Поэтому будут темы нападения на страну покемонов, будет и НЛО, и что угодно», — сказала она. Захарова добавила, что тема обсуждения виновности рф во всех американских проблемах исчерпана и для увлечения избирателей накануне выборов требуется разработка новых тем для дискуссий.

Захарова утверждает, что дело об НЛО — это очередная «абсурдность», используемая для «отвлечения внимания» и «очарования» публики.

Напомним, что координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил в понедельник, что последние сбития воздушных объектов были предприняты в качестве предупредительной меры для «защиты безопасности» государства.

Выступая перед журналистами на регулярном брифинге для прессы, Кирби поделился, что власти США еще «не смогли окончательно оценить, что представляют собой эти самые последние объекты», поскольку до сих пор не извлечено достаточное количество обломков. Тем не менее он добавил, что Белый дом «не может исключить» возможность того, что любой из этих объектов предназначался для наблюдения.

Кирби сказал, что США изменили параметры своего радара, чтобы «лучше обнаруживать высоковысотные и низкоскоростные» воздушные объекты. Он отметил, что последние сбитые объекты представляют угрозу для коммерческого авиасообщения. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила общественность, что в сбитых объектах нет «никаких признаков инопланетян или внеземной активности».

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