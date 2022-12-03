В Монголии обнаружен новый вид динозавров

Анализ структуры скелета вымершей рептилии показывает, что, хотя она принадлежала к той же таксономической группе, что и T-rex и другие двуногие плотоядные динозавры, она также была специально приспособлена для водной деятельности.

Открытие было раскрыто в статье, опубликованной в журнале Communications Biology.

Динозавр получил название Natovenator polydontus (в переводе с латыни — это «многозубый плавающий охотник»). Обнаруженный образец удивительно хорошо сохранился в процессе окаменения, поэтому его отличительные черты остались нетронутыми. Таким образом, исследователи смогли с большой степенью уверенности предположить, что он был физиологически адаптирован к водному образу жизни.

Natovenator polydontus принадлежит к группе динозавров, называемых тероподами, которая относится к двуногим ящеротазовым динозаврам. В это семейство входят такие динозавры, как тираннозавр рекс, аллозавр, велоцираптор, дейноних и многие другие. Сюда же входят и птицы, являющиеся современными потомками мезозойских теропод. Птицы считаются птичьими тероподами и демонстрируют удивительно сходную структуру скелета с недавно обнаруженным Natovenator polydontus.

Кроме того, исследователи смогли поместить новый вид в подсемейство Dromaeosauridae, Halszkaraptorinae, семейство, которое включает такие виды, как Halszkaraptor, динозавр, похожий на водоплавающих теропод.

Наиболее важным показателем, указывающим на то, что этот динозавр мог плавать, является его грудная клетка, поскольку его спинные ребра, ориентированные заднелатерально.

«Кроме того, широко изогнутые проксимальные стержни ребер отражают сжатую в дорсовентральном направлении грудную клетку, как у водных рептилий», — добавили ученые.

Однако среди нептичьих теропод Natovenator polydontus почти полностью уникален тем, что считается полуводным. Кроме того, среди тех водных или полуводных теропод, которые были обнаружены, ни у одного нет обтекаемой физиологической структуры, на которую указывает грудная клетка Natovenator polydontus.

Структура грудной клетки Natovenator polydontus, учитывая тот факт, что, согласно исследованию, динозавр «демонстрирует анатомические характеристики, очень похожие на водные адаптации у Halszkaraptor», еще больше подтверждает свидетельства его водного образа жизни.

По словам ученых, это открытие помогает пролить свет на эволюцию древних теропод и еще больше подчеркивает сходство между современными птицами и их доисторическими собратьями.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили окаменелости динозавра, жившего более 98 миллионов лет назад. Команда провела детальные анатомические исследования обнаруженного ископаемого, на что ушло несколько лет, и после удаления и восстановления отложений выяснила, что это десятый шейный позвонок гигантского плотоядного динозавра.

Курсор также сообщал, что новые исследования показали, что динозавры начали вымирать задолго до падения астероида. По результатам недавних исследований, гибель динозавров, вероятно, началась 76 млн лет назад.

Также исследователи выявили, что большинство динозавров были теплокровными. Основываясь на подсказках из их костей, которые указывали на то, сколько дышали отдельные животные в последний час своей жизни, палеонтологи предполагают, что большинство динозавров были теплокровными.

Наша редакция сообщала о новых научных данных о вымирании динозавров.