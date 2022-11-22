В москве открыли памятник Фиделю Кастро

В ходе встречи лидеры россии и Кубы подвергли критике санкции Запада против обеих стран.

Российский лидер владимир путин* и президент Кубы Мигель Диас-Канель во вторник, 22 ноября, в москве открыли бронзовый памятник многолетнему кубинскому коммунистическому диктатору Фиделю Кастро. При этом путин назвал Кастро «светлым» человеком.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что в ходе переговоров в российской столице путин и Диас-Канель подвергли критике санкции Запада против обеих стран. Руководитель кремля высоко оценил десятилетие дружбы москвы с Гаваной и сказал, что двум странам необходимо в дальнейшем наращивать сотрудничество.

«Мы всегда выступали против разного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее», — сказал путин кубинскому лидеру, отметив, что в ответ Гавана поддерживает москву на международной арене.

Диас-Канель отметил, что визит в москву имеет важное значение.

«Прежде всего это происходит потому, что обе страны — россия и Куба — подпадают под продолжающиеся несправедливые и произвольные санкции, и они имеют общего врага, империю янки, которая манипулирует значительной частью мира», — сказал он в кремле.

Как сообщал Курсор, Вооруженные силы Украины продолжают демонстрировать успехи на фронте, освобождая на юге и востоке страны населенные пункты от российской оккупации. В Минобороны страны считают, что завершить войну с россией можно к концу весны 2023 года.

Курсор писал ранее, что недавно в кремле заявили, что допускают возможность проведения переговоров с западными странами, якобы для того, чтобы посадить Украину за стол переговоров. На это заявление отреагировали в Офисе президента Владимира Зеленского.