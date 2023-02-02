В NASA сравнили два фото Земли, снятые с разницей в 50 лет

С 1972 года наша планета заметно изменилась.

Исследователи NASA (National Aeronautics and Space Administration) сравнили два снимка нашей планеты, сделанные с разницей в 50 лет, чтобы посмотреть, какие изменения на ней произошли.

Первая фотография была сделана в декабре 1972 года во время экспедиции «Аполлона-17». Многие, включая писателя-фантаста Артура Кларка, ожидали, что вид Земли издалека вселит веру в то, что будущее человечества — в исследованиях космоса. Сейчас этот снимок является историческим артефактом.

Пятьдесят лет спустя, 8 декабря 2022 года, NASA сделало новое изображение Земли, используя климатическую обсерваторию глубокого космоса, которая находится примерно в 1,5 млн км от планеты.

Исследователи сравнили эти изображения и увидели, что за этот период наша планета существенно изменилась. В первую очередь, из-за глобального потепления уменьшился Антарктический ледяной щит, несмотря на то, то основные потери шельфового ледника Ларсена на Антарктическом полуострове на этих фотографиях не видны.

Наиболее поразительно сокращение темно-зеленой растительности в африканских тропиках, особенно в их северной части. Темная тень озера Чад в северной части Сахары уменьшилась, и лесная растительность отступила на сотни километров южнее.

Также когда-то зеленый ландшафт Мадагаскара теперь, в основном, коричневый. Это свидетельствует о сокращении лесного массива.

«Курсор» писал ранее, что американско-европейский транспортный космический корабль Orion установил новый рекорд по дальности полета. Он отдалился от Земли на расстояние в 401 798 км и это еще не предел.

Еще мы писали, что в NASA уверены, что через 6-7 лет будут обеспечены условия, чтобы люди смогли находиться на Луне продолжительное время. Речь идет, прежде всего, об ученых-исследователях.

Напомним, в NASA собрали группу из 16 экспертов для расследования сообщений о непознанных воздушных явлениях, которые до сих пор называют НЛО. Уже совсем скоро эксперты приступят к девятимесячному независимому исследованию.