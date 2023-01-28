В НАТО заявили о готовности прямой конфронтации с россией

По словам главы Военного комитета Альянса, производство стран-членов должно быть переориентировано на военную сферу.

В НАТО готовы к прямой конфронтации с россией*, поскольку стратегические цели страны-агрессора выходят за пределы Украины.

Об этом в интервью португальскому каналу RTP заявил глава Военного комитета Североатлантического Альянса адмирал Роб Бауэр.

По его словам, рф стремится вернуться в старый Советский Союз. Она не первый год приходит в какую-нибудь страну с оружием. Поэтому НАТО должно быть готово.

«Теперь мы столкнулись с угрозой, которой является россия. Она приходит к нам без приглашения в любой момент. Так что мы должны быть начеку. У нас нет времени на подготовку, потому что это зависит от них, когда они придут», — сказал Бауэр.

В то же время он заверил, что НАТО готово к прямой конфронтации с россией. Однако для этого Североатлантический альянс должен перевооружиться.

Бауэр также отметил, что промышленное производство стран-членов НАТО должно быть переориентировано на военную сферу. Для того чтобы провести перевооружение, по его мнению, целесообразно ввести «военную экономику мирного времени».

Курсор писал ранее, что о сроках завершения войны между Украиной и рф можно будет говорить после весны и начала лета 2023 года, потому что этот период будет решающим.

Еще мы писали, что «вторая» армия мира задумала провести реформу и, скорее всего, такое решение руководство российской федерации приняло из-за военных угроз, с которыми может столкнуться в будущем.

Напомним, что российский диктатор владимир путин неоднократно прибегал к «ядерному шантажу» и весь мир понимает, что у рф есть оружие массового поражения, но использует его агрессор только в качестве элемента запугивания.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!