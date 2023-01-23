Украинская разведка заявила, что рф даже не испытала ядерные заряды на «Искандерах» и «Калибрах»

Российский диктатор владимир путин* неоднократно прибегал к «ядерному шантажу» и весь мир понимает, что у рф есть оружие массового поражения, но использует его агрессор только в качестве элемента запугивания.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью «Укринформ».

По его словам, россия даже не испытывала боевой заряд на ракетах «Искандер» или «Калибр». И на данный момент угроза нанесения ядерного удара со стороны агрессора не стоит сейчас так актуально, как это было раньше. И этому способствовали меры, предпринятые международным сообществом по ядерной безопасности, включая реакцию США, Китая, Европы.

Более того, украинские разведчики тщательно следят за перемещением ядерного арсенала противника и отслеживают всю информацию, которая с этим связана.