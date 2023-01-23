Украинская разведка заявила, что рф даже не испытала ядерные заряды на «Искандерах» и «Калибрах»

Российский диктатор владимир путин* неоднократно прибегал к «ядерному шантажу» и весь мир понимает, что у рф есть оружие массового поражения, но использует его агрессор только в качестве элемента запугивания.
Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью «Укринформ».
По его словам, россия даже не испытывала боевой заряд на ракетах «Искандер» или «Калибр». И на данный момент угроза нанесения ядерного удара со стороны агрессора не стоит сейчас так актуально, как это было раньше. И этому способствовали меры, предпринятые международным сообществом по ядерной безопасности, включая реакцию США, Китая, Европы.
Более того, украинские разведчики тщательно следят за перемещением ядерного арсенала противника и отслеживают всю информацию, которая с этим связана.
Скибицкий подчеркнул, что носители ядерного оружия есть и в аннексированном Крыму, оккупанты постоянно отрабатывали вопросы доставки ядерного боезаряда, подготовки оружия к возможному боевому применению.
«Курсор» писал ранее, что бывший президент рф, заместитель председателя совета безопасности дмитрий медведев предупреждает о ядерной войне, если россия потерпит поражение в Украине.
Еще мы писали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что угроза ядерной аварии на фоне войны в Украине «реальна». Он добавил, что на данный момент ее удается избежать, но не стоит думать, что она исчезла.
Напомним, что российский диктатор владимир путин неоднократно пугал мировое сообщество тем, что применит ядерное оружие. В украинской разведке считают, что агрессор способен на все, поэтому за перемещением ядерного арсенала оккупантов интенсивно следят. Как выяснилось, на аннексированном полуострове россия держит несколько типов ядерных боеприпасов.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!