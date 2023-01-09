Генсек НАТО сделал важное заявление о военной помощи Украине

По словам Йенса Столтенберга, Киеву критически важно получить именно сейчас тяжелую боевую технику, которая поможет освободить военным путем как можно больше территорий.

Украина имеет шансы получить в ближайшее время необходимое для обороны и контрнаступления вооружение. В частности речь идет о тяжелых танках.

Об этом в комментарии изданию Svenska Dagbladet заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Речь шла о поставках украинским военным американских танков Abrams и немецких тяжелых танков Leopard.

По его словам, в Альянсе не исключают возможности получения ВСУ такого типа вооружения. Но и говорить о поставках со стопроцентной уверенностью он тоже не может.

«Не исключаю. Но и обещать ничего не буду», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также призвал страны-члены Альянса увеличить военно-техническую помощь Украине.

«Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать ее поддерживать оружием», — подчеркнул Столтенберг.

Он также выразил мнение, что российско-украинская война завершится не на поле боя, а за столом переговоров. Поэтому до этого момента Украине критически важно освободить военным путем как можно больше оккупированных противником территорий. А это, в свою очередь, зависит от соотношения сил ВСУ и вооруженных сил российской федерации* на земле.

Как сообщал Курсор, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военная поддержка Украины является самым быстрым путем к миру. Он также призывает Германию и другие страны НАТО не прекращать поставки оружия Украине.

Также Йенс Столтенберг заявил, что владимир путин не отказался от своих планов «контролировать Украину», и призвал всех «готовиться к долгосрочной перспективе».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.