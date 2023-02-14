В небе над Румынией замечен аэростат, подняты истребители – СМИ

Министерство национальной обороны Румынии утверждает, что румынские ВВС обнаружили около 12:30 небольшую воздушную цель с характеристиками, напоминающими метеозонд.

Об этом сообщает Digi24.

Система воздушного наблюдения румынских ВВС обнаружила аэростат во вторник, 14 февраля, около 12:30. Речь идет о небольшой воздушной цели, по характеристикам аналогичную метеозонду. Объект находился на высоте около 11 000 метров в воздухе на юго-востоке Румынии.

Румынские власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения объекта, и два самолета МиГ-21 LanceR румынских ВВС из боевой службы воздушной полиции под командованием НАТО вылетели с 86-й авиабазы ​​Фетешти около 12.40. Их направили в район, где было сообщено о воздушной цели.

Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты продержали в этом районе около 30 минут, для полного выяснения воздушной обстановки, после чего вернулись на авиабазу.

«Румынские ВВС совместно с силами союзников постоянно контролируют национальное воздушное пространство и прилегающую территорию», – рассказали в министерстве национальной обороны.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!