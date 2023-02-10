В США рассказали, существует ли военная угроза Молдове или Румынии

Молдова вызвала посла россии в связи с сегодняшним инцидентом с крылатыми ракетами.

У США «нет никаких признаков» прямой военной угрозы со стороны россии* Молдове или Румынии в настоящее время, заявил официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель после того, как Украина сообщила, что сегодня утром две российские крылатые ракеты вошли в воздушное пространство обеих стран.

Патель добавил: «Мы поддерживаем тесные контакты и связь с нашими молдавскими партнерами и румынскими союзниками».

Верховный главнокомандующий Украины Валерий Залужный заявил, что две из этих ракет морского базирования вошли в воздушное пространство Молдовы и Румынии вскоре после 10:00 по местному времени, когда по всей Украине прозвучали сирены воздушной тревоги. Затем ракеты вернулись в Украину и западную часть Черновицкой области, предположил он.

Молдова вызвала посла россии в связи с инцидентом и подтвердила, что по крайней мере одна ракета пересекла ее воздушное пространство. Это не первый случай , когда россия направляет свои ракеты в Молдову.

Румыния — страна НАТО. Министерство иностранных дел категорически опровергло сообщение Украины. В заявлении МИД говорится, что российские крылатые ракеты приблизились на 35 км к северо-восточной границе страны, но не нарушили ее территорию.

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