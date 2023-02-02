ФБР пришло с обыском к Джо Байдену

Судя по всему, речь идет о поиске секретных документов, которые в последнее время слишком часто находят в имениях президента США.

Известно, что сотрудники ФБР пришли с обыском в имение президента США Джо Байдена. Следователи заявились в Регобот Бич в штате Делавер в рамках расследования документов с грифом «тайно», оказавшихся в неположенном месте.

Подробнее об этом информирует CBS News.

И хотя изначально информация появилась в сети неофициально, чуть позже ее подтвердил личный юрист Байдена Боб Бауэр. Сообщается, что ФБР проводит обыск совместно с министерством юстиции. В интересах безопасности, планировалось не делать публичных анонсов, но информация все равно просочилась в сеть.

Адвокат Байдена заявил, что юридическая команда президента и дальше продолжит оказывать необходимое содействие Минюсту в этом процессе. А что же касается ФБР, то они официально не комментировали вопрос.

Ранее «Курсор» информация, Джо Байден сделал заявление о секретных документах, которые были найдены в его доме. Президент США заявил, что «там ничего нет», поскольку его допрашивали об обнаружении этих документов и официальных записей в его доме и бывшем офисе.

Напоминаем, что Джо Байден одобрил передачу Украине 31 танка Abrams и заявил об освобождении Крыма. Американский президент заявил, что с помощью поставок нового оружия Украина сможет вернуть себе оккупированные территории, в том числе Крым.