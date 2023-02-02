КНДР отправит своих военных на оккупированные территории Украины – СМИ

Правительство Северной Кореи намерено отправить своих полицейских и военнослужащих в так называемые «ДНР» и «ЛНР», чтобы те принимали участие в восстановительных работах.

Об этом сообщает северокорейское издание Daily NK.

Соответствующий приказ по отбору людей для восстановления этих оккупированных *россией регионов Украины получили связанные с минобороны КНДР компании Cholhyon Construction и Kumrung Construction. Согласно ожиданиям, от 300 до 500 молодых мужчин в возрасте от 19 до 27 лет прибудут в «ЛНР» и «ДНР» уже в конце февраля или начале марта.

Журналисты пишут, что пока что непонятно, какую выгоду власть Северной Кореи получит от отправки своих военных. Возможно, что силовики КНДР в зоне боевых действий могут получать втрое больше, чем российские военные за сохранение зарплаты в КНДР. Также есть версия, что Пхеньян может включить доходы будущих рабочих в бюджет страны.

Подобная информация о сотрудничестве рф и КНДР появляется не впервые. Например, недавно сестра главы Северной Кореи Ким Чен Ина, заместитель председателя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Ченсказала, что Пхеньян всегда будет на стороне москвы, «в одном окопе с армией и народом рф, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны«.

Одновременно с этим в сентябре прошлого года КНДР официально опровергла поставку ракет и артснарядов российским войскам для наступления в Украине.

Также «Курсор» сообщал, что аналитики подсчитали, сколько техники лишилась армия рф на войне в Украине с 24 февраля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!