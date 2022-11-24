Лукашенко угрожает Украине полным уничтожением за отказ «склониться перед путиным»

Белорусский диктатор заявил, что Украина может не только потерять государственность, но и быть «полностью уничтоженной».

Самопровозглашенный президент Беларуси диктатор Лукашенко пригрозил Украине, что она будет полностью разрушена, если не склонится перед путиным.

Он заявил: «Все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели людей, к тому же в огромных количества, то надо это остановить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины».

По словам диктатора, Украина может не только потерять государственность, но и быть полностью уничтоженной. Он заявил, что именно украинцам нужно прекращать войну, а не стране-оккупанту.

Кроме того, белорусский президент считает, что в будущем украинцы, россияне и белорусы смогут не только наладить сотрудничество, но и возобновить дружбу.

Лукашенко уверен, что то, что происходит в Украине, ему лучше видно, чем самим украинцам: «Наше поколение может объяснить украинскому народу, что произошло. Поэтому, мир, мир и еще раз мир». Якобы это вопрос «вскользь» обсудили на встрече ОДКБ.

Ранее Курсор писал, что представитель рф в ООН возложил на Украину вину за обстрелы украинских городов. «Удары по Украине наносятся в ответ на накачку этой страны западным оружием», — заявила россия на заседании Совбеза ООН.

Также Курсор сообщал, что Украина без света и воды, есть погибшие: россия совершила новый массированный ракетный обстрел. Взрывы звучали в Виннице, Киеве, Львовской области, Кременчуге и около Днепра. В Винницкой области нанесены удары по объектам критической инфраструктуры.

Редакция информировала, что в Киеве отреагировали на ракетный удар рф: Никаких переговоров.

Также у Зеленского назвали основную цель ракетных ударов рф.

Наш сайт также сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!