Россия изменила тактику массированных ударов по Украине — разведка Британии

В британской разведке считают, что россия испытывает дефицит боеприпасов, что сказывается на наступательных действиях россиян. Также это влияет и на нанесение массированных ударов по объектам на территории Украины.

Об этом говорится в заявлении разведки Великобритании в Twitter.

«россия, вероятно, ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре примерно раз в неделю из-за ограниченного наличия крылатых ракет», — заявили британские аналитики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 December 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/pCnQtNmhAj

#StandWithUkraine pic.twitter.com/z4gjnDuyON

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 24, 2022