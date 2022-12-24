Россия изменила тактику массированных ударов по Украине — разведка Британии

В британской разведке считают, что россия испытывает дефицит боеприпасов, что сказывается на наступательных действиях россиян. Также это влияет и на нанесение массированных ударов по объектам на территории Украины.

Об этом говорится в заявлении разведки Великобритании в Twitter.

«россия, вероятно, ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре примерно раз в неделю из-за ограниченного наличия крылатых ракет», — заявили британские аналитики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 December 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/pCnQtNmhAj #StandWithUkraine pic.twitter.com/z4gjnDuyON — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 24, 2022

В Британии отмечают, у россии наблюдается нехватка и артбоеприпасов, которые им необходимы для крупномасштабных как наступательных операций на территории Украины, так и оборонительных операций.

С начала октября россия наносит массированные удары по объектам энергосистемы Украины, заявляя, что целится только по тем объектам, которые якобы обслуживают военных.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что россия может снова нанести массированные ракетные атаки ближе к Рождеству и Новому году.

Ранее Курсор писал, что путин выступил с новым заявлением: что именно он сказал. путин обратился к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

Наша редакция писала, что WSJ заявила, что путину не рассказывают всю правду о ситуации на фронте в Украине. президента рф владимира путина ограждают от плохих новостей с фронта, убеждают его в победе рф любой ценой.

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Встречу посетит Александр Лукашенко. По мнению генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева, основная тема обсуждения президентов рф и Беларуси ‒ втягивание армии последней в войну против Украины.

Курсор сообщал, что российский террорист игорь стрелков-гиркин заявил, что армия рф никогда не сумеет разгромить ВСУ и захватить территорию Украины. Также он раскритиковал путина, потому что тот не взял на себя ответственность за войну, и предположил, что его «деменция достигла высших значений».

Напомним, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения, потому что для них это выгодно в различных сферах. Однако, украинская сторона имеет возможность минимизировать сотрудничество этих стран с путиным.