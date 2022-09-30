В Нью-Йорке изуродовали генконсульство рф: опубликовано видео

Двое неизвестных облили красной краской фасад здания генконсульства рф* в Нью-Йорке ночью с 29 на 30 сентября.

«В час ночи два неизвестных человека подошли к зданию Генконсульства. Один достал пульверизатор, видимо, с большим баллоном, и начал поливать фронтальную часть центрального здания красной краской», — сказали в диппредставительстве.

В дипмиссии добавили, что практически все здание испачкано краской, а входную дверь невозможно отмыть. При этом нанесенный зданию урон «очень значительный» и неизвестно, сколько времени займет его устранение и сколько оно будет стоить.

Ранее Курсор сообщал о том, что Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Курсор писал о том, что сегодня, 30 сентября, российский главарь владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!