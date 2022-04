В Нью-Йорке пропалестинские активисты призвали глобализировать интифаду

Сотни протестующих собрались перед Генеральным консульством Израиля на Манхэттене. Все произошло еще в среду, 20 апреля. Активисты хотели поддержать палестинских арабов в их терактах и борьбе с Израилем.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Когда вокруг района выстроились десятки полицейских, протестующие начали призывать к «глобализации интифады».

Митинг организовали несколько групп активистов, в том числе «Внутри нашей жизни», «Самудин» и Палестинское молодежное движение.

На митинге обошлось без насилия. Правда, активисты все время кричали антиизраильские лозунги. Один протестующий сжег израильский флаг и протащил его по тротуару.

Pro-Palestinian rally at the Israel Mission in Manhattan where they are calling to “Globalize the Intifada.”

Chants include “We don’t want no two state” and “Israel go to hell.” pic.twitter.com/8UfQc0Qvpc

— Jacob Henry (@jhenrynews) April 20, 2022