В Нью-Йорке пропалестинские активисты призвали глобализировать интифаду

В Нью-Йорке прошел митинг пропалестинских активистов, которые сожгли флаг Израиля, а также призвали арабов к активному «сопротивлению» по всему миру.

Сотни протестующих собрались перед Генеральным консульством Израиля на Манхэттене. Все произошло еще в среду, 20 апреля. Активисты хотели поддержать палестинских арабов в их терактах и борьбе с Израилем.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Когда вокруг района выстроились десятки полицейских, протестующие начали призывать к «глобализации интифады».

Митинг организовали несколько групп активистов, в том числе «Внутри нашей жизни», «Самудин» и Палестинское молодежное движение.

На митинге обошлось без насилия. Правда, активисты все время кричали антиизраильские лозунги. Один протестующий сжег израильский флаг и протащил его по тротуару.

Pro-Palestinian rally at the Israel Mission in Manhattan where they are calling to “Globalize the Intifada.” Chants include “We don’t want no two state” and “Israel go to hell.” pic.twitter.com/8UfQc0Qvpc — Jacob Henry (@jhenrynews) April 20, 2022

Ранее наш сайт сообщал, что арабы осквернили памятник раввину Разиэлю Шеваху в Самарии.

Кроме того, редакция Курсора писала, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору.

Еще напомним, что ИГИЛ призывает к новым терактам в Израиле и Европе.