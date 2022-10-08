В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение: подробности

По словам мэра, каждый пятый человек в городской системе приютов в настоящее время является просителем убежища.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил чрезвычайное положение из-за кризисной ситуации, которая вызвана наплывом мигрантов.

Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что число людей в переполненных приютах для бездомных в Нью-Йорке достигло рекордного уровня на фоне притока тысяч мигрантов из Латинской Америки. Так, с сентября в город прибывает в среднем от пяти до шести автобусов каждый день. По словам мэра, каждый пятый человек в городской системе приютов в настоящее время является просителем убежища.

По словам Адамса, многие из прибывших — это семьи с детьми школьного возраста, которые нуждаются в серьезной медицинской помощи. Ожидается, что приток мигрантов обойдется Нью-Йорку в 1 миллиард долларов. В частности, мэр призвал федеральное правительство разрешить вновь прибывшим просителям убежища работать на законных основаниях и замедлить поток мигрантов на север от границы.

«Нам нужна помощь, и она нужна нам сейчас. Нью-Йорк вносит свой вклад, и теперь другие должны вмешаться и присоединиться к нам», — сказал Адамс.

Как сообщал Курсор, губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что ее администрация выпустила прокламацию, в которой подчеркивается определение антисемитизма, данное Международным альянсом памяти жертв Холокоста.

«Не заблуждайтесь: в Нью-Йорке нет места антисемитизму или ненависти», — написала она позже в Twitter.

Также Курсор информировал о том, что в Нью-Йорке утвердили правила, направленные на регулирование ультраортодоксальных школ.

Положения, которые излагают процесс толкования и обеспечения соблюдения закона штата, требующего, чтобы частные школы предоставляли образование, «по существу эквивалентное» тому, что предлагается в государственных школах, разрабатывались годами и в сентябре получили одобрение.