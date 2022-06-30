В Нью-Йорке застрелили женщину с детской коляской

На пресс-конференции, состоявшейся недалеко от места происшествия в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обратился за помощью в поисках стрелка.

20-летняя женщина с детской коляской на одной из улиц Нью-Йорка, была убита в среду, сообщили в Департаменте полиции Нью-Йорка.

Жертва была доставлена в Больничный центр Метрополитен, где она скончалась от полученных ранений. Ее ребенок не пострадал, сообщили в полиции.

На пресс-конференции, состоявшейся недалеко от места происшествия в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обратился за помощью в поисках стрелка.

«Мы собираемся найти человека, виновного в этом ужасном преступлении. Мы найдем его и привлечем к ответственности», — сказал Адамс.

Полиция Нью-Йорка сообщила в Твиттере, что жителям следует избегать этого района в связи с расследованием.

Женщина получила один выстрел в голову от вооруженного человека, одетого во все черное, который подошел к ней сзади.

По состоянию на вечер среды никто из подозреваемых не был взят под стражу.

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