В одном из городов Германии появились первые «умные» указатели для туристов

На указателях есть QR-коды, по которым можно получить дополнительную информацию.

В Штутгарте — одном из крупнейших городов Южной Германии появилась первая в мире цифровая система пешеходных гидов.

Об этом сообщает издание Euro-pulse.

Эта система включает в себя столб, на котором размещены несколько интеллектуальных светодиодных стрелок, вращающихся на 360 градусов. С их помощью туристы и горожане могут быстро найти интересные достопримечательности, а также узнать об актуальных событиях, например, джазовых концертах и выставках, которые проходят в городе.

Еще на указателях размещены QR-коды, по которым можно получить дополнительную информацию о событиях, а также они могут перенаправить вас на сайты продажи билетов выбранного вами культурного мероприятия.

Отмечается, что «умная» система адаптирована для людей, страдающих нарушением зрения. Информация из системы интегрирована со специальным городским приложением, которое высылает горожанам с нарушением зрения звуковые уведомления на телефон.

«Курсор» писал ранее, что власти Французской Полинезии ввели «новый план устойчивого туризма», сделав свои «райские острова», в частности Таити, первой страной, которая установила общегосударственный лимит на приезд туристов.

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