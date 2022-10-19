Названы лучшие страны для путешествий: есть ли в списке Израиль

В мире есть особенно гостеприимное место.

Известное издание для путешественников «Condé Nast Traveller» составило рейтинг самых гостеприимных стран этого года, что сделали на основании предпочтений туристов.

Первое место досталось Ирландии. Многие читатели считают, что в ней самая красивая первозданная природа и дружелюбное местное население. Также они отметили Дублин, пивоварни, Мостовую гигантов (об этом удивительном месте читайте в нашем материале), горные гряды Twelve Bens и Аранские острова в заливе Голуэй.

«Многочисленные международные отчеты постоянно называют жителей Ирландии одними из самых дружелюбных к посетителям, и наши читатели чувствуют то же самое: именно поэтому они поставили Ирландию на первое место среди самых дружелюбных стран Европы», – сказано в статье.

Помимо этого, для любителей путешествовать составили рейтинг с ТОП-10 странами, которые стоит посетить:

Ирландия

Португалия

Греция

Исландия

Финляндия

Турция

Дания

Нидерланды

Италия

Испания

Раньше мы рассказывали, что в Израиле побит рекорд посещаемости парков и заповедников за один день.

Также «Курсор» сообщал, что туристам рассказали, что делать в случае потери багажа в аэропорту.

Помимо этого, в Каппадокии погибли два туриста, которые неудачно приземлили воздушный шар.