Названы лучшие страны для путешествий: есть ли в списке Израиль

Известное издание для путешественников «Condé Nast Traveller» составило рейтинг самых гостеприимных стран этого года, что сделали на основании предпочтений туристов.
Первое место досталось Ирландии. Многие читатели считают, что в ней самая красивая первозданная природа и дружелюбное местное население. Также они отметили Дублин, пивоварни, Мостовую гигантов (об этом удивительном месте читайте в нашем материале), горные гряды Twelve Bens и Аранские острова в заливе Голуэй.
«Многочисленные международные отчеты постоянно называют жителей Ирландии одними из самых дружелюбных к посетителям, и наши читатели чувствуют то же самое: именно поэтому они поставили Ирландию на первое место среди самых дружелюбных стран Европы», – сказано в статье.
Помимо этого, для любителей путешествовать составили рейтинг с ТОП-10 странами, которые стоит посетить:
- Ирландия
- Португалия
- Греция
- Исландия
- Финляндия
- Турция
- Дания
- Нидерланды
- Италия
- Испания
Раньше мы рассказывали, что в Израиле побит рекорд посещаемости парков и заповедников за один день.
Также «Курсор» сообщал, что туристам рассказали, что делать в случае потери багажа в аэропорту.
Помимо этого, в Каппадокии погибли два туриста, которые неудачно приземлили воздушный шар.