«В одном окопе с россией»: в Северной Корее озадачили новым заявлением

Россия «сожжет дотла» оружие, которым хвастаются США и страны Запада. Об этом заявила Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая является его заместителем.

Об этом сообщает Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).

«Я не сомневаюсь, что любая военная техника, которой хвастаются США и Запад, будет сожжена дотла перед лицом непобедимого боевого духа и мощи героической российской армии и народа», — заявила Ким Ё Чен.



«Глубоко озабочена поведением США, приводящих к эскалации войны поставками Украине боевых оснащений для наземной атаки, и решительно осуждаю это… Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом рф, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», — сказала Ким Ё Чжон.

Она добавила: «США, накачивая Украину большим количеством вооружений, «отличились» стимулированием продолжения нестабильных мировых событий, а недавно еще более четко обозначили свою антироссийскую позицию, официально объявив о поставках своих основных танков». Ким Ё Чжон отметила, что США ведут «прокси-войну, направленную на уничтожение рф чтобы добиться гегемонии.

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