В Омане обнаружили каменную игровую доску, которой 4 тысячи лет

Польские археологи обнаружили в долине Кумайра в Северном Омане игровое поле возрастом 4 тысячи лет.

Археологи из Польши обнаружили в Омане каменную игровую доску, приблизительный возраст которой составляет 4 000 лет.

Доска сделана из камня и имеет четкую форму с разграниченными полями, а также лунками.

Ранее уже были совершены подобные находки в Индии и Месопотамии и Восточном Средиземноморье.

Тем не менее, находка представляет собой большую историческую ценность бронзового века.

Открытие поможет исследователям сформировать более полное представление о поселении эпохи бронзы, которое было обнаружено в долине Кумайра.

Предполагается, что это поселение занималось выплавкой меди и участвовало в торговле.

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