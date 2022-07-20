В ООН предупредили о риске мирового голода из-за войны в Украине

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил, что из-за войны в Украине мир может находиться на грани глобальной дестабилизации.

Из-за боевых действий, которые продолжаются в Украине, мир может оказаться на грани голода, и чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, необходимо принимать меры. Такое мнение выразил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли.

Об этом сообщает организация.

По его словам, в результате кризиса в Украине, ожидается глобальный скачок цен на продовольствие, топливо и удобрения, а это все может привести к мировому голоду. И для того, чтобы предотвратить катастрофу, нужно начинать действовать уже сегодня.

Дэвид Бисли подчеркнул, что 50 млн человек в 45 странах находятся в одном шаге от голода и эти цифры в ближайшее время могут значительно увеличиться.

«Курсор» ранее писал, что по словам американского историка Тимоти Снайдера, сейчас необходимо активнее говорить о войне в Украине, которую развязала россия, потому что все это может спровоцировать глобальный голод уже в ближайшие месяцы.

Еще мы писали, что война в Украине может ввергнуть более 1/5 человечества в нищету, нужду и голод в масштабах, невиданных десятилетиями. Единственное прочное решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире — это мир.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!