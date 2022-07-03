Жуткая авария на юго-западе Пакистана: погибли 20 человек

Плохая дорожная инфраструктура и опрометчивое вождение часто становятся причиной смертельных дорожно-транспортных происшествий в Пакистане.

По словам правительственного чиновника, пассажирский автобус упал в ущелье на юго-западе Пакистана в воскресенье, в результате чего погибли 20 человек.

В дорожно-транспортном происшествии также пострадали еще 13 человек из автобуса, следовавшего из гарнизонного города Равалпинди в Кветту, столицу юго-западной провинции Белуджистан, сообщил Иджаз Джаффар, заместитель комиссара округа Шерани.

Ущелье находится примерно в 350 км к северу от Кветты.

Плохая дорожная инфраструктура и опрометчивое вождение часто становятся причиной смертельных дорожно-транспортных происшествий в Пакистане.

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