ДТП с грузовиком в крупнейшем парке Рамат-Гана: первые фото

18:35, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Nati Shohat/Flash90

Очередное серьезное ДТП в Израиле. Три человека ранены и доставлены в больницу. Фото смотрите ниже.

По данным МАДА, сегодня в понедельник грузовик влетел в дерево возле парка «Сафари» в Рамат-Гане. Три человека получили ранения, включая ребенка.

Трое пострадавших с ранениями конечностей были эвакуированы в близлежащую больницу Шиба в Тель-Ха-Шомере.

Ранее мы писали, что в конце прошлой недели полиция начала расследование в связи с сообщением о предполагаемом ограблении мужчины в инвалидной коляске на улице Мофехче Синай в Бат-Яме. Сегодня появилось жуткое видео нападения. 

Также Курсор сообщал, что в результате ДТП в Мате-Биньямин пострадала девушка.Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение «Шиба», ее состояние после аварии остается тяжелым.

Кроме того, арестован директор школы в Бейт-Шемеше. В одном из учебных заведений разразился скандал, когда стало известно о недопустимом поведении директора школы по отношению к детям.

Еще мы информировали, что сегодня в понедельник два человека получили ранения после того, как автомобиль без водителя выехал на тротуар, протаранил столики в ресторане и остановился прямо у витрины.

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Автор материала:
Ирен Давид
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