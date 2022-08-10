В парижском аэропорту застрелили мужчину: что известно

Мужчина некоторое время беспокоил охранников парижского аэропорта, после чего те вызвали на помощь пограничную полицию.

Сегодня утром, 10 августа, в парижском аэропорту Шарль-де-Голль были слышны выстрели. Сотрудники полиции застрелили мужчину, который якобы вел себя агрессивно и угрожал им ножом.

Об этом сообщает издание Lefigaro.

Инцидент случился в терминале 2F. В полиции отметили, что их сотрудники, проявив хладнокровие, нейтрализовали мужчину, вооруженного ножом.

По предварительным данным, это был бездомный, который некоторое время беспокоил охранников, после чего они вызвали на помощь сотрудников пограничной службы. Из-за агрессивного поведения они выстрелили в мужчину.

По словам фотографа издания AFP, перед выстрелом правоохранители сделали ему несколько предупреждений, однако тот продолжил направляться с ножом в их сторону.

«Курсор» писал ранее, что 20-летняя женщина с детской коляской была застрелена на одной из улиц Нью-Йорка. Жертва была доставлена в Больничный центр Метрополитен, где она скончалась от полученных ранений. Ее ребенок не пострадал, сообщили в полиции.

Еще мы писали, что полиция Копенгагена сообщила о том, что в торговом центре Филдс, одном из крупнейших в стране, произошла массовая стрельба. Одного подозреваемого задержали, однако его личность не раскрывается.