Массовая стрельба в столице Дании: есть пострадавшие

В воскресенье в торговом центре в столице Дании Копенгагене произошла массовая стрельба.
Местная полиция сообщила, что в результате стрельбы несколько человек получили ранения, хотя подробности о количестве раненых и тяжести их ранений не разглашаются.
Полицейские были направлены в огромный торговый центр Филдс — один из крупнейших в стране, а гражданским рекомендовано держаться подальше от этого места.
Полиция Копенгагена сообщила в Твиттере, что в связи со стрельбой был арестован один подозреваемый, но не сообщила никаких подробностей о его личности.
«Один человек был арестован в связи со стрельбой», — написала полиция Копенгагена в Твиттере. «В настоящее время мы не можем сообщить больше о личности этого человека».
«Мы присутствуем в большом количестве в Филдсе и работаем над составлением общей картины».
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