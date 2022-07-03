Массовая стрельба в столице Дании: есть пострадавшие

Полиция Копенгагена сообщила о том, что в торговом центре Филдс, одном из крупнейших в стране, произошла массовая стрельба. Одного подозреваемого задержали, однако его личность не раскрывается.

В воскресенье в торговом центре в столице Дании Копенгагене произошла массовая стрельба.

Местная полиция сообщила, что в результате стрельбы несколько человек получили ранения, хотя подробности о количестве раненых и тяжести их ранений не разглашаются.

Полицейские были направлены в огромный торговый центр Филдс — один из крупнейших в стране, а гражданским рекомендовано держаться подальше от этого места.

Полиция Копенгагена сообщила в Твиттере, что в связи со стрельбой был арестован один подозреваемый, но не сообщила никаких подробностей о его личности.

«Один человек был арестован в связи со стрельбой», — написала полиция Копенгагена в Твиттере. «В настоящее время мы не можем сообщить больше о личности этого человека».

«Мы присутствуем в большом количестве в Филдсе и работаем над составлением общей картины».