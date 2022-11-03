В парламенте еще одной европейской страны признали российский режим террористическим

По мнению депутатов, основной целью последней волны атак рф на Украину были правительственные учреждения и объекты энергетической инфраструктуры, жертвами которых стали десятки гражданских лиц.

Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии принял резолюцию о признании российского режима террористическим.

Об этом сообщает местное издание Ceske Noviny.

Отмечается, что за поддержку соответствующей резолюции проголосовали 12 из 14 депутатов-членов комитета.

«Комитет по иностранным делам определяет нынешний российский режим как террористический в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы», — говорится в резолюции.

В частности, депутаты осудили агрессию россии* в Украине, атаки на мирное население, гражданские объекты и ключевые объекты инфраструктуры.

В резолюции отмечается, что основной целью последней волны атак рф были правительственные учреждения и объекты энергетической инфраструктуры на значительной части территории Украины, жертвами которых стали десятки гражданских лиц.

По словам депутатов, обстрелы привели к сокращению или прекращению энерго-, водо- и теплоснабжения в нескольких регионах и поставили под угрозу жизнь гражданского населения.

«Обстрелы и размещение военных подразделений на территории Запорожской атомной электростанции является угрозой для мирного населения не только на территории Украины. Прямые или косвенные угрозы применить ядерное оружие, а также ложные и безосновательные обвинения Украины в планировании использования оружия массового уничтожения являются опасной эскалацией напряженности и угрозой европейской безопасности», — говорится в документе.

В резолюции комитет также отмечает, что действия российских войск и других вооруженных формирований, созданных при поддержке российских властей, по мнению евродепутатов, соответствуют признакам военных преступлений и преступлений против человечности и виновные должны быть наказаны.

Кроме того, комитет поддерживает усилия министра иностранных дел Чехии Яна Липавского по созданию специального трибунала для преследования преступления агрессии, а также расследование Международным уголовным судом, что приведет к преследованию военных преступлений и преступлений против человечности.

Как сообщал Курсор, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой российскую федерацию называют террористическим режимом. Принятие резолюции было единогласным – за это проголосовали 99 членов депутатов, находящихся в зале, и лишь один решил воздержаться.

Также Курсор информировал о том, что Эстония официально признала россию страной-террористом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!