В Пентагоне хакеры взломали электрические сети военных баз

Защитная программа электросети военных баз Пентагона была взломана хакерами. Ошибки системы были вычислены военными, и теперь проводится тестирование на возможные уязвимые места.

Хакеры на конференции DEF CON 2022 в Лас-Вегасе взломали новую программу минобороны Соединенных Штатов, нарушив работу автоматики электросетей на военных базах Пентагона.

Сообщается, что технология контроля автоматики была протестирована на наличие слабых мест министерством обороны. Участники конференции DEF CON, более 1700 членов, распознали и отсоединились от искусственно созданной дублирующей сети Пентагона.

Хакеры осуществили взлом с помощью недоработок системы измерений — микросети, настроенные на шкалу температур по Кельвину. В этой шкале нет отрицательных температур, хакер внес в качестве данных минусовые числа и спровоцировал сбой системы.

Пентагон намерен внедрить полноценную защитную программу, которая будет проводить тестирование на ошибки и распознавание слабых мест для взлома.

Микросеть – это система деления общей электрической системы на участки или подзоны. Это разработано для автономной работы микросетей, и каждая ячейка изолирована, а в случае необходимости она активно использует другие источники энергии.

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