В Пентагоне оценили вероятность ядерного удара со стороны рф

В оборонном ведомстве США также прокомментировали информацию россиян о возможности применения Украиной «грязной бомбы».

США не видят признаков того, что россияне уже приняли решение о применении ядерного, биологического или химического оружия.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Отмечается, что чиновник также утвердительно ответил на вопрос относительно того, идет ли речь также о «грязных бомбах». Он опроверг заявления россии* относительно того, что Украина якобы готовит удар «грязной бомбой» по собственной территории.

«Мы видели сообщения о российских обвинениях, что Украина готовится использовать «грязную бомбу» в Украине. Эти обвинения ложны», — заявил он.

Чиновник также заверил, что США продолжают внимательно отслеживать ситуацию и придерживаются политики открытых каналов общения.

Как сообщал Курсор, МИД Украины заявил, что страна придерживается договора о нераспространении ядерного оружия и считает абсурдными обвинения рф в попытке использовать ядерное оружие, которого в Украине нет и не может быть.

Как известно, в воскресенье, 23 октября, министр обороны рф шойгу провел экстренные созвоны с министрами обороны других стран, распространяя слухи, что Украина якобы намерена применить «грязную бомбу». Также Курсор информировал о том, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция выступили с совместным заявлением и назвали утверждение шойгу о «грязной бомбе» лживыми. Обращение, опубликованном на официальном сайте Государственного департамента США, говорится, что министры иностранных дел трех стран неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!