В Перми взорвался пороховой завод: первые подробности

На этом заводе в три смены производят боеприпасы для армии рф.

В российских СМИ пишут о том, что, что в одном из цехов порохового завода вспыхнул пожар, который составил 20 квадратных метров. Через час после пожара нашли тела двух погибших. На месте происшествия работали пожарные предприятия.

На пороховом заводе в Перми произошел взрыв. Есть жертвы

Люди оказались погребенными под заваломhttps://t.co/bNAVpwWZvM — новости Перми https://t.co/m1dEkVYJbJ — Garaev Ruslan (@garaevruslan02) October 23, 2022

На этом заводе в три смены производят боеприпасы для оккупационных войск, которые воюют против Украины.

В частности, на пермском пороховом заводе изготавливают заряды к реактивным системам залпового огня «Град», «Смерч» и комплексам ПВО.

Позже появилась информация, что на заводе под завалами находятся еще четыре человека.

Два дня назад в районе порохового завода уже видели большой столб дыма. Тогда на предприятии заявили, что проводят плановые испытания и все под контролем.

Ранек Курсор информировал о том, что на днях в городе шебекино белгородской области горел крупный лакокрасочный завод.

Кроме того, россияне начали возводить в белгородской области «линию обороны».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.