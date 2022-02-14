Ученые рассказали, какие пациенты тяжелее болеют коронавирусом

Ученые нашли клетки, которые называли антителами-«мошенниками», так как они действуют против человеческого организма, вместо того, чтобы защищать его от инфекции.

Большое количество людей более коронавирусом очень тяжело. Это касается даже штамма Омикрон, который, как говорят, куда легче переносится, чем его предшественники. И вот ученые из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке выяснили, почему так происходит. Руководил исследованием доктор Жан-Лоран Казанова.

Как оказалось, все дело в антителах-мошенниках, которые негативно влияют на организм вместо того, чтобы его защищать. Эти клетки атакуют важные органы, так как иммунная система дает осечку, поскольку часть тела принимается за чужеродную.

В результате организму нужно больше усилий для того, чтобы победить болезнь и восстановиться. С возрастом, как сообщатся, количество таких антител-мошенников становится только больше. Предполагается, что они также связаны с процессом старения организма.

Эти антитела также блокируют активность молекул, которые помогают бороться с вирусом. Эти антитела можно выявить в крови. Людям с высокой концентрацией может потребоваться профилактическое лечение.

Ранее Курсор сообщал, что врач назвал главное отличие Омикрона от простуды.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ученые оценили риск госпитализации при заражении штаммом Омикрон.

Еще напомним, что названы напитки, которые лучше не пить при коронавирусе.

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