Сын героя Освенцима требует от Польши миллионы за казнь отца в 1948 году

Дело открыто в суде Варшавы на прошлой неделе, следующее заседание назначено на январь 2023 года.

Сын героя концлагеря Освенцим Второй мировой войны Витольда Пилецкого, Анджей Пилецкий, требует от польского правительства миллионы компенсаций за послевоенный арест его отца и казнь его в 1948 году коммунистическими властями страны того времени.

Об этом сообщает The Times of Israel.

90-летний Анджей Пилецкий утверждает, что компенсация в размере 26 млн злотых (5,7 млн долларов) будет причитаться его отцу в соответствии с польским законом, который исправляет ошибки коммунистической эпохи.

Его отец, капитан кавалерии Витольд Пилецкий, участник польского сопротивления, в 1940 году вызвался добровольцем, чтобы его схватили нацистские немцы и поместили в Освенцим, чтобы организовать там сопротивление и собрать доказательства зверств немцев. Он смог сбежать оттуда в 1943 году. Он написал отчет, который стал первым прямым отчетом об Освенциме, предоставленным союзникам.

После войны он был арестован, подвергнут пыткам и казнен властями, назначенными москвой*, по обвинению в шпионаже в пользу правительства Польши в изгнании в Лондоне. Его останки не обнаружены.

В 1990 году демократическое правительство Польши выплатило вдове Пилецкого и двум детям компенсацию за материальную поддержку из-за его казни.

Ранее Курсор писал, что Варшава обвинила Германию в «нетрадиционной войне» против Польши. По мнению некоторых СМИ, Польша является объектом гибридной атаки, идеологического давления и финансового шантажа, поэтому Варшава должна добиваться независимости в Евросоюзе.

Репарации за Вторую мировую: Польша требует от Германии более 1,5 трлн долларов. Варшава подготовила дипломатическую ноту по выплате компенсации за причиненный материальный и нематериальный ущерб в период с 1939 по 1945 год.

Как сообщал Курсор, ранее польский политик Ярослав Качиньский заявил, что правительство намерено добиваться от Германии компенсации в размере 1,3 триллиона долларов за вторжение и оккупацию Польши в период Второй мировой войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!