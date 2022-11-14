Сын героя концлагеря Освенцим Второй мировой войны Витольда Пилецкого, Анджей Пилецкий, требует от польского правительства миллионы компенсаций за послевоенный арест его отца и казнь его в 1948 году коммунистическими властями страны того времени.
Об этом сообщает The Times of Israel.
90-летний Анджей Пилецкий утверждает, что компенсация в размере 26 млн злотых (5,7 млн долларов) будет причитаться его отцу в соответствии с польским законом, который исправляет ошибки коммунистической эпохи.
Его отец, капитан кавалерии Витольд Пилецкий, участник польского сопротивления, в 1940 году вызвался добровольцем, чтобы его схватили нацистские немцы и поместили в Освенцим, чтобы организовать там сопротивление и собрать доказательства зверств немцев. Он смог сбежать оттуда в 1943 году. Он написал отчет, который стал первым прямым отчетом об Освенциме, предоставленным союзникам.
После войны он был арестован, подвергнут пыткам и казнен властями, назначенными москвой*, по обвинению в шпионаже в пользу правительства Польши в изгнании в Лондоне. Его останки не обнаружены.
В 1990 году демократическое правительство Польши выплатило вдове Пилецкого и двум детям компенсацию за материальную поддержку из-за его казни.
Ранее Курсор писал, что Варшава обвинила Германию в «нетрадиционной войне» против Польши. По мнению некоторых СМИ, Польша является объектом гибридной атаки, идеологического давления и финансового шантажа, поэтому Варшава должна добиваться независимости в Евросоюзе.
Репарации за Вторую мировую: Польша требует от Германии более 1,5 трлн долларов. Варшава подготовила дипломатическую ноту по выплате компенсации за причиненный материальный и нематериальный ущерб в период с 1939 по 1945 год.
Как сообщал Курсор, ранее польский политик Ярослав Качиньский заявил, что правительство намерено добиваться от Германии компенсации в размере 1,3 триллиона долларов за вторжение и оккупацию Польши в период Второй мировой войны.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!