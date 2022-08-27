Ученые выдвинули новую теорию о формировании континентов Земли

Геологи обнаружили долгосрочный цикл, который может связать формирование континентов Земли с учащением столкновений с кометами и путешествием планеты по галактике. Команда ученых связала колебания крошечных фрагментов в стабильных частях земной коры с периодами, когда наша Солнечная система проходила через спиральные рукава галактики.

Исследование опубликовано в журнале Geology.

Земная кора в основном формируется из магмы из мантии, охлаждающейся и кристаллизующейся в твердую породу. Геологи могут проследить хронологию образования земной коры, изучая возраст различных зерен на основе распада захваченных радиоактивных изотопов, а также их состав.

Для нового исследования, проведенного под руководством Университета Кертина, команда изучила возраст и состав минеральных зерен в двух кратонах — очень старых кусках коры с корнями, которые уходят глубоко в землю. Кратон в Австралии и Североатлантический кратон в Гренландии. Возраст обоих этих регионов составляет от 2,8 до 3,8 млрд лет.

При этом ученые наблюдали закономерности, которые предполагали всплески образования коры каждые 170-200 млн лет. Интересно, что это было одинаковым для обоих кратонов, даже несмотря на то, что они находятся на противоположных концах планеты, что указывает на то, что цикл не вызван локальными факторами. Наоборот, исследователи обнаружили, что это может быть результатом цикла, происходящего в галактическом масштабе.

Все в галактике Млечный Путь вращается вокруг сверхмассивной черной дыры в центре, но не все движется с одинаковой скоростью. Наше Солнце и Солнечная система в целом движутся со скоростью около 240 км/с, в то время как большие спиральные рукава вращаются медленнее, примерно 210 км/с. Это означает, что периодически Солнечная система будет входить в эти более плотные спиральные рукава и выходить из них.

Ученые заявили, что, когда наш район перемещается в один из спиральных рукавов, гравитационные воздействия более высокой плотности материала могут вытряхнуть материал из облака Оорта, окружающего Солнечную систему. Затем эти объекты могут мигрировать внутрь Солнечной системы в виде комет, что увеличивает вероятность столкновения с Землей.

Кометы, как правило, движутся с гораздо большей скоростью, чем астероиды, и, когда они сталкиваются с Землей, они выкапывают и плавят большие части мантии, в результате чего расплавленная порода поднимается на поверхность и плавает поверх более плотного материала мантии. По мере того как эти секции остывают, они образуют «зародыши» континентальной коры, которые со временем могут разрастаться по мере того, как к ним прилипает все больше магмы.

Ученые отметили, что нужно гораздо больше доказательств, прежде чем их теория станет общепринятой теорией происхождения континентальной коры.

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