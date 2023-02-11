После начала войны в Украине, трезвомыслящие россияне возжелали, чтобы Владимир Зеленский стал президентом рф и наконец навел там порядок.

Разумеется, что это желание останется только в больном воображении «хороших русских», которые предпочитают, чтобы война обходила их стороной, и чтобы руками украинцев россияне зажили хорошо — без путинского империализма и без того режима, в руках которого российская федерации* катиться на дно мировой истории.

Однако ситуация выгляди вовсе иначе — руками украинцев будет восстановлен мировой порядок, и владимир путин займет достойное место аутсайдера, с которым ни один уважающий себя мировой чиновник не будет иметь никаких дел, ни одна европейская и американская компания не зайдет в россии для заработка и развития рынка.

Однако иногда происходят казусы, которые заставляют улыбнуться даже тех, кто все эти месяцы находится в состоянии тревоги и ненависти. К примеру недавно, редактора португальского бюро телекомпании CNN перепутали должности, и назвали Владимира Зеленского президентом россии.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский обнял журналистку, которая думала, что её за это «застрелят». Репортерша украинской службы ВВС поздравила Зеленского с тем, что тот посетил Лондон, и сказала, что очень хочет его обнять, но не может из соображений безопасности. На это Зеленский удивился и сам обнял журналистку, чем довел ее до слез.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский убедил Европу о необходимости предоставления более мощного вооружения. Европейские лидеры согласовали предоставление истребителей, но подробности договора не разглашаются в целях безопасности.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!