В рамках учений: российские атомные подлодки выпустили крылатые ракеты у берегов Аляски

Учения, получившие название «умка-2022», призваны проверить готовность рф к возможному конфликту в ледяных северных водах.

Российские атомные подводные лодки запустили крылатые ракеты в Арктику в рамках военных учений, призванных проверить готовность рф* к возможному конфликту в ледяных северных водах.

Об этом сообщили в министерстве обороны федерации.

Отмечается, что учения, получившие название «умка-2022», проходили в Чукотском море – восточной части Северного Ледовитого океана, отделяющей россию от американского штата Аляска.

Согласно сообщению оборонного ведомства страны-агрессора, две атомные подводные лодки — «омск» и «новосибирск» — выпустили противокорабельные крылатые ракеты из Чукотского моря, поразив цели на расстоянии до 400 километров.

Министерство разместило в соцсетях видео, которое якобы показывает, что ракеты были выпущены с кораблей, расположенных в точках вдоль Северного морского пути — коммерческого судоходного канала, который россия продвигает как альтернативный вариант для грузовых судов, следующих между Европой и Азией.

Как сообщал Курсор, заместитель министра иностранных дел россии михаил богданов заявил посланнику Израиля в москве во время недавней встречи, что Россия не может гарантировать безопасность евреев, посещающих украинскую Умань для ежегодного паломничества на Рош ха-Шана.

Богданов сказал послу Александру Бен Цви, что Израиль должен запретить своим гражданам ездить в украинский город на Рош ха-Шана.

Также Курсор информировал о том, что в мид рф высказались касаемо возможных ракетных обстрелов еврейских паломников в Умани. Пресс-секретарь мид россии мария захарова заявила, что кремль не намерен обстреливать ракетами еврейских паломников, посещающих украинский город Умань во время Рош ха-Шана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!