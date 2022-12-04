В разведке США рассказали, поставляет ли Китай оружие в рф

Разведка США не зафиксировала продажу или передачи вооружения от Китая в рф*, но Пекин продолжает совместные проекты с москвой и оказывает поддержку. Об этом сообщила глава национальной разведки Эврил Гейнс (Avril Haines) во время форума безопасности Reagan National Defense Forum 2022.

«Китай продолжает играть на обе стороны. То есть они продолжают работать с рф по ряду вопросов, продолжают контакты, находят возможность поддерживать рф на международных площадках, помогают и оказывают поддержку в других формах», — сообщила Эврил Гейнс.

Что касается передачи вооружения, то «мы не видели ничего, что могло бы говорить о военной поддержке. Но определенные касательные вещи нас смущают и мы продолжаем за ними следить», сказала Гейнс.

Официально Китай придерживается абсолютного нейтралитета и не поставляет вооружение ни в рф, ни в Украину. Пекин подчеркивает, что именно такой нейтралитет лучше отвечает национальным интересам страны.

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Кроме того, Курсор сообщал, что в Украине заявили о приостановке Ираном поставок рф своих дронов и ракет.

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