В результате наезда автомобиля на толпу на улице Берлина погиб человек

Инцидент произошел недалеко от места теракта 2016 года, в результате которого погибли 12 человек и десятки получили ранения.

Один человек был убит и по меньшей мере 30 получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу в Берлине, Германия.

Об этом сообщает Israel National News.

Автомобиль разбился возле универмага в районе Шарлоттенбург недалеко от места рождественского теракта 2016 года, когда Анис Амри, гражданин Туниса, связанный с ИГИЛ и ищущий убежища в Германии, угнал грузовик, убив водителя и врезался в переполненный рынок, в результате чего 12 человек погибли и десятки получили ранения.

Через четыре дня после нападения преступник был убит в перестрелке с полицией в Италии.

Официальные лица в Германии еще не обнародовали дополнительную информацию по этому делу.