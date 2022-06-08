В результате наезда автомобиля на толпу на улице Берлина погиб человек

Один человек был убит и по меньшей мере 30 получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу в Берлине, Германия.
Об этом сообщает Israel National News.
Автомобиль разбился возле универмага в районе Шарлоттенбург недалеко от места рождественского теракта 2016 года, когда Анис Амри, гражданин Туниса, связанный с ИГИЛ и ищущий убежища в Германии, угнал грузовик, убив водителя и врезался в переполненный рынок, в результате чего 12 человек погибли и десятки получили ранения.
Через четыре дня после нападения преступник был убит в перестрелке с полицией в Италии.
Официальные лица в Германии еще не обнародовали дополнительную информацию по этому делу.
Курсор писал, что вандалы напали на Музей Холокоста, известный также как Палата Холокоста, на горе Сион в Иерусалиме. Они сделали оскорбительные надписи на нескольких предметах у входа в музей. Фото смотрите в новости.