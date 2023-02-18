В результате сегодняшнего обстрела Украины, россияне совершили очередной акт ядерного терроризма

В субботу, 18 февраля, российская федерация* совершила очередной акт терроризма в отношении украинского народа. Страна была атакована ракетами, часть из которых снова попали в жилые дома, военные объекты и объекты инфрастуктуры. Но хуже всего то, что была создана опасность для объекта атомной энергетики.

Подробнее об этом «Энергоатом».

Сообщается, что ракеты пролетали в воздушном пространстве Николаевской области. Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении г. Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту. Угроза попасть в реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – снова была высокой.

Данная ситуация напрямую демонстрирует безразличие российского высшего военно-политического руководства к безопасности целого континента. Европейским чиновникам следует срочно предпринять меры касательно такого варварского способа ведения войны.

Ранее «Курсор» информировал, что появилось мощное видео, на котором украинцы словили «вагнеровца». Пограничники Луганского отряда взяли в плен «вагнеровца» на Бахмутском направлении, который был в составе штурмовой бригады и пытался прорвать линию обороны украинских защитников.

Напоминаем, что Шольц рассказал, к чему стоит подготовиться странам НАТО. Канцлер Германии Озаявил в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, что, когда речь идет о войне россии в Украине, на данный момент «лучше всего подготовиться к долгой войне».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!