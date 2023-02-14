В рф нашли мертвым недавно уволенного генерала: все подробности

Это пока что последний инцидент в череде таинственных самоубийств в рф, связанных с путиным.

Бывший генерал-майор министерства внутренних дел россии владимир макаров* был найден мертвым в пригороде Подмосковья после самоубийства. Это произошло через несколько недель после того, как его, как сообщается, освободил от должности глава рф владимир путин, сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.

Макарова, который ранее занимал должность заместителя начальника Главного управления по борьбе с экстремизмом и был известен подавлением инакомыслия, нашли мертвым с нанесенным самому себе огнестрельным ранением в голову, сообщает русскоязычное информационное агентство СОТА.

После сообщения о внезапном увольнении в прошлом месяце он впал в «глубокую депрессию» и не знал, как продолжить свою карьеру после пожизненной службы в армии, рассказали родственники Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ.

Макаров стал последним в череде таинственных самоубийств, связанных с владимиром путиным и его режимом. Российский политик и бизнесмен Павел Антов был найден мертвым возле отеля на востоке Индии в декабре после падения из окна. Ранее он критиковал атаки России на Киев как «терроризм».

Российские СМИ сообщили, что 39-летний руководитель российской энергетики иван печорин скончался в сентябре после падения за борт во время плавания в Японском море. 1 сентября 67-летний равиль саганов, вице-президент российской нефтяной компании «Лукойл», скончался в результате предполагаемого падения из окна московской больницы.

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Курсор писал, что роспропаганда готовит фейковый сюжет с путиным, который якобы приехал на передовую в Украину поддержать бойцов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.