В рф назвали возможность военного конфликта с НАТО «совершенно реальной»

При этом, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, рф не заинтересована в прямом столкновении с США и странами Североатлантического альянса.

В Министерстве иностранных дел рф* считают «совершенно реальным» столкновение со странами Запада из-за ситуации в Украине. При этом в ведомстве отмечают, что Россия не заинтересована в конфликте с США или НАТО.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заместителя директора департамента информации российского МИДа Ивана Нечаева.

«Россия никогда не лязгала оружием, тем более ядерным. Но события в Украине наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально», — сказал российский чиновник.

По словам Нечаева, руководство россии якобы привержено принципу, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна начаться.

Он отметил, что рф не заинтересована в прямом столкновении с США и странами Североатлантического альянса. При этом, по словам Нечаева, российские войска оснащены современным и высокоточным оружием, которого якобы достаточно для реализации целей войны, которую рф ведет против Украины.

Как ранее сообщал Курсор, генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале августа заявил, что Североатлантический альянс вступит в войну с россией только в том случае, если рф нападет на одну из стран НАТО.

По его словам, все силы Альянса будут задействованы немедленно, если владимир путин решит сделать со страной НАТО то же самое, что сделал с Грузией, Молдовой или Украиной.

Чтобы предотвратить успех москвы, НАТО и страны-члены, будут продолжать поддержку Украины. Речь идет о поставках оружия и другой помощи в течение длительного времени.

Кроме того, Курсор писал, что Кремль боится официального признания рф спонсором терроризма и угрожает США.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!