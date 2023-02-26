В рф оконфузились фотографией с «двойником» Зеленского

Российский топ-пропагандист владимир соловьев* заявил, что у президента Украины есть двойник. Он опубликовал несколько фото, где якобы за спиной Зеленского есть человек, по словам пропагандиста, похожий на президента Украины.

Об этом соловьев написал в соцсетях.

«Двойник, у него двойник! Ахахаха, господи, я даже не поверил сначала! Даже полез проверять на официальный ютуб-канал украинского правительства. Двойник катается с Зеленским постоянно, а иногда вместо него. Вот вам и ответ, как так получилось, что Зеленский «героически ездил в Бахмут и Херсон» , – говорится в сообщении.

Тем не менее, как и ожидалось, это оказался очередной фейк российской пропаганды. Человек, якобы похожий на Зеленского, – один из его телохранителей. Его зовут Максим Донец, и он неоднократно появлялся на публике рядом с президентом Украины.

Кстати, в последнее время в сети стали популярны фото, на которых сын российского пропагандиста владимира соловьева позирует для модельного агентства в Британии.

21-летний Даниил Соловьев работает моделью в Лондоне — в то время как его отец на миллионную аудиторию поддерживает войну против Украины и даже больше — призывает принимать в этом участие молодых людей.

Кроме того, в одной из своих программ пропагандист задал риторический вопрос, «не могут ли россияне ударить по Лондону?», в котором жил его сын.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.