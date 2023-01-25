В рф отреагировали на возможные поставки Вашингтоном боевых танков Украине

Возможные поставки Вашингтоном боевых танков Украине станут «очередной откровенной провокацией» против россии, заявил в среду посол рф в США анатолий антонов*.

«Очевидно, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести нам стратегическое поражение», — написал антонов в приложении для обмена сообщениями Telegram.

«Если США решат поставлять танки, то оправдывать такой шаг аргументами об «оборонительном вооружении» точно не получится. Это будет очередной откровенной провокацией против российской федерации», — написал он.

Напомним, что источники сообщают, что США и Германия готовы значительно усилить военные действия Киева, поставив в Украину тяжелые боевые танки.

Ожидается, что Вашингтон объявит сегодня, что отправит танки M1 Abrams. Берлин также решил отправить танки Leopard 2.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западных союзников предоставить свои самые современные боевые танки, заявив в своем ночном видеообращении, что «дискуссии должны завершаться решениями».

Германия и США до сих пор воздерживались от поставок тяжелой техники, опасаясь действий, которые могли бы дать кремлю повод для расширения конфликта.

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