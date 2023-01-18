Медведев озвучил новые условия для переговоров с Украиной

По словам медведева, новое переговоры между россией и Украиной возможны, если будет признана «результаты самоопределения народа бывших территорий Украины» с последующим созданием новых международных правил.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Telegram-канал политика.

Политик отметил, что на данный момент между россией и «враждебными ей странами» имеются разногласия в интерпретации как минимум двух их семи принципов, которые прописаны в Уставе ООН, а именно — принцип самоопределения наций и принципе добросовестного исполнения международных обязательств. Он считает, что новые переговоры могут состояться лишь тогда, когда будет единое понимание принципов международного права.

Также он сказал, что нужно, чтобы были признаны или как минимум приняты «результаты самоопределения народа бывших территорий Украины», которые прописаны в Конституции рф.

Ранее Курсор писал, что лавров рассказал о готовности рф к «мирным предложениям» с Украиной, но есть нюанс. лавров заявил, что «мы не видим серьезных мирных предложений».

Курсор также сообщал, что путин назвал новую цель войны в Украине. Он заявил, что полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, а цель всех действий россии — прекращение боевых действий и попытка прекратить эту войну.

Кроме этого, израильский военный рассказал, почему путин не отказывается от ракетных ударов по Украине. Эксперт отмечает, что путин в курсе, что ракетные удары по Украине не приносят желаемого результата.

Наша редакция писала, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

Bloomberg: путин в войне сделал ставку на бедных и малоимущих россиян. рф продолжает отправлять солдат на фронт в Украину, потому что ее армия несет большие потери. Но путин сделал ставку в войне на самых нуждающихся граждан, мотивируя их большими выплатами.

Курсор также сообщал, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году. Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!