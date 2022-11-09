В рф рассказали, повлияют ли промежуточные выборы в сша на отношения между вашингтоном и москвой

Пресс-секретарь главы рф заявил, что промежуточные выборы в Конгресс США не должны повлиять на отношения россии и США.

Кремль заявил в среду, что промежуточные выборы в США не улучшат «плохие» отношения между москвой* и Вашингтоном.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков также заявил журналистам, что пока рано говорить о диалоге с США по продлению ДСНВ.

Он также сказал, что в рф внимательно анализируют информацию по выборам в сша, которая поступает. По его словам, эти выборы важны, «но я не ошибусь, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной перспективе и среднесрочной для наших двусторонних отношений не приходится».

«Отношения пока есть и будут оставаться плохими»,— заключил он.

Ранее Курсор писал, что в россии женщине запретили посещать кладбище после того, как она оставила записку на могиле родителей путина. По словам россиянки, она посмотрела новости и расстроилась из-за новостей о погибших.

Также Курсор сообщал, что путин переложил мобилизационные расходы на регионы рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!