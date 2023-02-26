В рф рухнул еще один Су-25 — СМИ

Второй за неделю: в рф, вероятно, разбился еще один штурмовик Су-25.

В рф* 26 февраля, как сообщается, разбился еще один штурмовик Су-25.

Информацию о том, что в россии разбился очередной штурмовик Су-25, распостранили российские телеграм-каналы. По предварительным данным, у самолета загорелся двигатель.

Пилот якобы катапультировался и остался жив. Министерство обороны россии пока не комментировало вероятную авиакатастрофу.



Также не уточняется, на каком конкретно направлении произошло падение самолета.

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Напоминаем, что авиационный эксперт рассказал, какие места в самолете самые безопасные.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.